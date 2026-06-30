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Медведев: Дуглас Сантос надёжно сделал свою работу в матче ЧМ-26 с Японией

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выход сборной Бразилии в 1/8 финала ЧМ-26.
Фото: Goal
По словам Медведева, Бразалия заслужила победу, а Сантос был надежен и выполнил свою работу.

- Волевая победа бразильцев на флажке. Японцы сражались с самурайским самопожертвованием, но по всем статистическим показателям Бразилия заслужила победу, да и штанга спасла Японию после удара Винисиуса.
Дуглас надёжно сделал свою работу, как и положено игроку основы, - цитирует Медведева Metaratings.

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии одержала победу над Японией со счетом 2:1, проигрывая после первого тайма со счетом 0:1. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вышел на поле с первых минут и провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

В 1/8 финала мундиаля бразильцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар - Норвегия. Их встреча состоится сегодня, 30 июня, в 20:00 по московскому времени.

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