Гершкович: из Гусева получится хороший специалист

- Могу пожелать Гусеву только удачи. Он встал на тренерскую стезю, получил опыт.
Уверен, из него получится хороший специалист. Желаю ему как можно быстрее получить приглашение, - приводит слова Гершковича "Советский спорт".
Напомним, что Ролан Гусев дважды был исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо". В конце декабря прошлого года он получил полноценное назначение на пост наставника бело-голубых.
По итогам сезона столичная команда заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. В мае клуб объявил об уходе Гусева и его тренерского штаба - новым главным тренером "Динамо" стал Сандро Шварц, который работал в клубе с 2020 по 2022 год.