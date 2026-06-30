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Гершкович: из Гусева получится хороший специалист

Экс-игрок "Динамо" Михаил Гершкович оценил потенциал российского тренера Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гершковича, из Гусева получится хороший специалист.

- Могу пожелать Гусеву только удачи. Он встал на тренерскую стезю, получил опыт.
Уверен, из него получится хороший специалист. Желаю ему как можно быстрее получить приглашение, - приводит слова Гершковича "Советский спорт".

Напомним, что Ролан Гусев дважды был исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо". В конце декабря прошлого года он получил полноценное назначение на пост наставника бело-голубых.

По итогам сезона столичная команда заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. В мае клуб объявил об уходе Гусева и его тренерского штаба - новым главным тренером "Динамо" стал Сандро Шварц, который работал в клубе с 2020 по 2022 год.

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