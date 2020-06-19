Так, на матч точно отправятся Алексей Корниенко, Алексей Михайлов и Дмитрий Кумсаров.
Также в матче примут участие игроки дубля "Ростова", они ранее сдали отрицательные тесты на коронавирус. Футболисты дубля не контактировали с игроками основного состава.
Ранее стало известно, что в "Ростове" выявили сразу шесть случаев заражения коронавирусом. После этого футболистов и тренеров отправили на карантин. В матче с "Сочи" действиями "Ростова" не сможет руководить главный тренер Валерий Карпин.
Ростовчане просили перенести матч на резервный день в июле, но сочинцы отказались. Матч "Сочи" - "Ростов" состоится сегодня в 20:00 мск.
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Источник: "Ростов" отправит на матч с "Сочи" не менее пяти игроков 2003 года рождения
"Ростов" планирует задействовать сразу несколько игроков 2003 года рождения в матче 23-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ТАСС
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