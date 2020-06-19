Ростовчане просили соперника перенести игру, так как у шести футболистов дончан обнаружили коронавирус. В РФС также выступили за перенос матча, но "Сочи" отклонил просьбу.
"Поздравляю ФК «Сочи» с победой в конкурсе "Fair Play"!" — написал у себя в "твиттере" Нигматуллин.
"Ростов" планирует отправить на матч с "Сочи" футболистов молодёжного состава.
Нигматуллин потролил "Сочи" после отказа переносить матч с "Ростовом"
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на отказ "Сочи" переносить матч 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ТАСС
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