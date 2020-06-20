Как сообщает Metaratings, из-за вспышки коронавируса в команде "Динамо" приняло решение самоизолироваться на базе.
Ранее коронавирус был обнаружен у игроков "Ростова". Против "Сочи" (1:10) играли воспитанники донской команды.
Встреча между "Краснодаром" и "Динамо" должна состояться завтра.
В "Динамо" выявлен еще один случай заражения коронавирусом
Селюк сообщил, что у Каборе и Н'Жи выявлен коронавирус
"Динамо" не вылетело на матч с "Краснодаром"
"Динамо" не полетело на матч 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
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