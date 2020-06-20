По словам Селюка, белорусский специалист не дает шансов проявить себя Седрику Гогуа и Хердуру Магнуссону, а ставит на их место российских футболистов. Селюк отметил, что они в разы сильнее Васина, Карпова и Дивеева.
"В связи с последними событиями в мире мне кажется странной позиция Гончаренко по отношению к Гогуа. Мягко выражаясь, она попахивает расизмом. Я бы ничего не говорил, если бы сегодня была случайность. Но неделю назад ЦСКА проиграл "Арсеналу" товарищескую встречу, где пропустил три мяча. Хочу заметить, Гогуа не сыграл ни минуты. О чем это говорит? Это говорит о каких-то детских амбициях", - приводит слова Селюка Sport24.
Агент считает, что Гончаренко лучше работать в чемпионате Белоруссии.
ЦСКА сегодня в рамках 23-го тура чемпионата России проиграл на своем поле "Зениту" со счетом 0:4.
После 23 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков.
Гончаренко после поражения от "Зенита" стало плохо. У тренера поднялось давление
Агент Селюк подозревает Гончаренко в расизме
Агент Дмитрий Селюк подозревает главного тренера армейцев Виктора Гончаренко в расизме.
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндексе