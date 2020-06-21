Напомним, что игрок был привлечён к главной команде красно-белых после того, как полузащитник Аяз Гулиев был отстранён от состава и переведён в фарм-клуб. Причиной этому стало несогласие хавбека со словами тренера на занятиях.
"Конечно, эмоции немного переполняют. Ощущения самые лучшие. Понимаю, что главное закрепиться в команде.
Главное отличие от молодежки? Думаю, это само качество футбола, физическое состояние игроков. Все нужно делать быстрее, меньше времени на принятие решений", — поделился Шильцов в интервью Sport24.
В текущем розыгрыше молодёжного первенства на счету Шильцова шесть голов и два ассиста. Напомним, что московский "Спартак" в первом после возобновления РПЛ матче обыграл на выезде тульский "Арсенал" со счётом 3:2.
На следующих выходных московская команда принимает на своём поле "Уфу". Матч состоится в субботу, начало игры - 16:30 мск.
"Все нужно делать быстрее". Шильцов рассказал о вызове в основу "Спартака"
18-летний полузащитник "Спартака" Константин Шильцов поделился впечатлениями о тренировках с основой команды.
Фото: sports.ru
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