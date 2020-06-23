Встреча закончилась победой "Сочи" со счётом 10:1. В "Ростове" были выявлены случае заражения коронавирусом. В итоге команду и тренерский штаб поместили на карантин. "Ростову" пришлось отправить молодёжную команду.
"Это абсолютно новый регламент. Это не регламент того чемпионата, когда не было эпидемии. В нынешних условиях мы получили соответствующие разъяснения и пояснили, что данная ситуация не является форс-мажором: нам в этих условиях теперь жить не только этот сезон, но и следующий. Клубы должны были разъяснить игрокам, как себя вести вне базы. Это всё подробнейшим образом описано в регламенте.
Со своей стороны скажу, что не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек. Я признаю, что это несправедливо. Но, хочу обратить внимание на то, с какой самоотдачей эти мальчишки играли за честь своего клуба", - сказал Прядкин в эфире телеканала "Россия 24".
"Ростов" хотел перенести матч, но "Сочи" отказался. При этом в 23-м туре не состоялся матч "Краснодар" - "Динамо". Краснодарцы согласились на перенос после того, как в "Динамо" обнаружили случаи заражения.
Прядкин: не должно быть такого, чтобы взрослые футболисты играли против мальчишек
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов".
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