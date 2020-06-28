- Спорные моменты сейчас смотрят 5-7 минут, а раньше футбольные арбитры должны были принять решения за доли секунды. Судьи потеряли квалификацию? Нет! Просто раньше за все отвечал главный арбитр, а сейчас - группа товарищей. Ответственность размывается, - цитирует Егорова Спорт день за днем.
Также арбитр подчеркнул, что судейские ошибки - это часть футбола.
Напомним, в прошедшем туре РПЛ было множество моментов, когда судейские решения вызывали неоднозначную реакцию общественности. Среди таких эпизодов, например, зафиксированный офсайд и не засчитанный гол в матче "Спартака" и "Уфы" (0:0), а также пенальти в ворота "Крыльев Советов" в игре с "Зенитом" (2:1).
Судья Игорь Егоров: раньше за все отвечал главный арбитр, а сейчас - группа. Ответственность размывается
Арбитр ФИФА Игорь Егоров выразил мнение о работе судейских бригад в матчах РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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