"Арсенал" в рамках 25-го тура чемпионата России проиграл "Ахмату" со счетом 1:3.
"Были моменты, подходы. Дисциплина была, но допускаем детские ошибки, такие же как и с "Ростовом". Длинная передача — гол. Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся: и штаб, и игроки. Ситуация неприятная, но мужчины из таких выбираются", - цитирует Черевченко "Чемпионат".
"Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе туляков 28 очков.
Сегодня появилась информация, что бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин может сменить Черевченко в "Арсенале". 10 дней назад президент тульского клуба Гурам Аджоев провел переговоры с 73-летним специалистом.
Черевченко: допускаем детские ошибки, такие же как и с "Ростовом"
Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с "Ахматом".
Фото: Матч ТВ
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