Игра против "Зенита" состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
"Шанс пройти "Зенит" у "Спартака" есть, почему нет? Это один конкретный матч, тем более традиционно мощной поддержки у хозяев на этот раз не будет — стадион заполнится только на 10 процентов.
Конечно, подбор исполнителей у "Зенита" лучше, к тому времени питерцы, скорее всего, оформят чемпионство. Но для «Спартака» это игра года! Москвичи просто обязаны выложиться по полной — за себя, за тренера, за своих болельщиков.
Умереть на поле, чтобы спасти сезон!" - написал Аленичев в своей колонке в "СЭ".
В предыдущий раз "Спартак" выигрывал Кубок России в 2003 году, еще при Олеге Романцеве. "Зенит" в последний раз становился обладателем Кубка в 2016-м.
Победитель пары "Зенит"- "Спартак" сойдется в финале с победителем противостояния между "Уралом" и "Химками". Решающий матч турнира также пройдет на домашнем стадионе екатеринбуржцев.
Аленичев: шанс пройти "Зенит" у "Спартака" есть. Умереть, чтобы спасти сезон!
Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах красно-белых в полуфинале Кубка России.
Фото: Getty Images
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