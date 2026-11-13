Корнеев не верит, что Галактионов мог сам инициировать уход из "Локомотива"

"Я не верю в то, что Галактионов был инициатором расставания с клубом. Я помню его интервью, в котором Галактионов сказал, что больше не может плыть по течению. Но это не значило, что он бросил весла"
Тренер сказал, что назрела ситуация, которую нужно разрешить. А для этого нужны совместные действия с руководством, — заявил Корнеев.
Эксперт также связал происходящее с управленческими проблемами железнодорожников и отметил, что ситуация внутри клуба отражается на результатах команды.
Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об отставке Галактионова, однако официального подтверждения на сайте клуба не появилось.
После 14 туров РПЛ "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 15-е место в таблице.
Источник: "Матч ТВ"