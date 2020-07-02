- Очевидно, что полностью исключить ошибки невозможно. И поэтому моя изначальная позиция относительно VAR не изменилась: мне кажется, таких систем в футболе быть не должно. Роковые ошибки судей - такая же часть игры, такая же история этого вида спорта. С системами, подобными VAR, человеческий фактор уходит. Впрочем, у нас в чемпионате, видимо, нет, - цитирует Рассказова сайт красно-белых.
Также футболист отметил, что VAR создает длительные паузы в игре и привел в пример матч с "Уфой".
22-летний Николай Рассказов - воспитанник "Спартака". Полноценно в основе московского клуба футболист выступает с сезона 2018/19. В нынешнем чемпионате России он провёл 15 матчей и забил 1 гол.
Московская команда занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 32 очка. Следующую игру красно-белые проведут дома против "Тамбова" 4 июля.
Рассказов - о VAR: таких систем в футболе быть не должно
Защитник "Спартака" Николай Рассказов поделился мнением о системе VAR.
Фото: ФК "Спартак"
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