Напомним, Иванович не играл в 27-м туре чемпионата России с "Сочи", так как был вынужден уехать в Сербию из-за несчастья в семье. Сообщается, что у игрока умер тесть. Бранислав сдал тест на коронавирус, который не показал отклонений от нормы. Напомним, двухнедельный карантин для пребывающих в Россию из других стран отменен.
Сегодняшнюю встречу с "Оренбургом" Иванович пропустит. Его готовят к игре со "Спартаком" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет 19 июля.
Источник: "СЭ"
Иванович вернулся в расположение "Зенита"
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович вернулся в расположение клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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