Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором четверо молодых парней подошли к фигурке и открутили ей голову. Кроме того, на алюминиевого Дзюбу недоброжелатели справили малую нужду.
Местные жители уже написали заявление в полицию. Теперь горе-фанатов будут разыскивать правоохранители.
Дзюба в Подольске изображён в своей фирменной стойке с рукой у головы.
Примечательно, что инцидент произошёл незадолго до проведения матча 1/2 финала Кубка России, в котором сыграют "Спартак" и "Зенит".
Алюминиевой фигуре Артёма Дзюбы в Подольске свернули шею
Вандалы повредили алюминиевую фигуру форварда "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы, которая расположена в Подольске.
Фото: Soccernews
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