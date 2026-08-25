Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. По его информации, полузащитник "Зенита" готов к возможному переезду в Москву или Краснодар.
При этом ранее появлялись сведения, что петербургский клуб не хочет отпускать футболиста в "Динамо" и "Краснодар".
Соглашение Мостового с "Зенитом" действует до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
Мостовой определил два города, ради которых готов покинуть "Зенит" - источник
Андрей Мостовой не рассматривает "Рубин" в качестве варианта для продолжения карьеры.
Фото: ФК "Зенит"