Матчи Скрыть

Основанный в 2017 году азербайджанский клуб впервые сыграет в Лиге чемпионов

"Сабах" впервые в своей истории пробился в общий этап Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Азербайджанский клуб, основанный в 2017 году, добился исторического результата в противостоянии с "Хапоэлем" Беэр-Шева.

После поражения в первой встрече со счётом 1:2 "Сабах" сумел изменить ход противостояния в Баку. Ответная игра завершилась победой хозяев - 5:2. Итоговый счёт по сумме двух матчей - 6:4.

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов состоится 27 августа в Монако.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится