Основанный в 2017 году азербайджанский клуб впервые сыграет в Лиге чемпионов

"Сабах" впервые в своей истории пробился в общий этап Лиги чемпионов.

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Азербайджанский клуб, основанный в 2017 году, добился исторического результата в противостоянии с "Хапоэлем" Беэр-Шева.



После поражения в первой встрече со счётом 1:2 "Сабах" сумел изменить ход противостояния в Баку. Ответная игра завершилась победой хозяев - 5:2. Итоговый счёт по сумме двух матчей - 6:4.



Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов состоится 27 августа в Монако.