Деспотович выложил фото из Казани. Он станет игроком "Рубина"

Сербский форвард Джордже Деспотович прибыл в столицу Татарстана, о чем сообщил в сторис своего "Инстаграма". В следующем сезоне он будет выступать за казанский "Рубин".
Фото: instagram.com/ddespot92
Ранее сообщалось, что экс-нападающий "Оренбурга" уже подписал контракт с командой Леонида Слуцкого и прошел медобследование. В ближайшее время "Рубин" должен объявить о подписании игрока.

Деспотович не стал дожидаться окончания сезона и перестал быть игроком "Оренбурга" сразу после истечения своего контракта с клубом 31 мая.

В 20 матчах РПЛ серб забил за "Оренбург" 8 голов в 20 играх. 28-летний игрок выступал за команду, ставшую по итогам сезона последней, на протяжении двух лет и стал ее капитаном.


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Теги: Деспотович Оренбург Рубин
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