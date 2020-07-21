Напомним, что сегодня стало известно о том, что "Рубин" подписал с нападающим трёхлетний контракт.
"Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как "Рубин". У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел еще поиграть в России.
Это важный шаг в моей карьере. Я играл два года в "Оренбурге" и хочу сказать им спасибо за все: за прекрасные два года. Они мне дали шанс показать себя в хорошем чемпионате, теперь я перехожу в большую команду", - приводит слова игрока пресс-служба казанского клуба.
Ранее Деспотович выступал за "Оренбург". На счету нападающего 20 матчей и восемь голов в текущем сезоне РПЛ. Сообщалось, что сербский футболист отказался продлевать контракт с "Оренбургом" до фактического окончания сезона, чтобы не возвращаться в Россию в разгар пандемии коронавируса.
"Рубин" после 29 туров чемпионата России занимает десятое место. В последнем туре команде Леонида Слуцкого сыграет с московским "Спартаком", однако Деспотович не сумеет принять участие в матче, поскольку не заявлен за "Рубин".
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Деспотович: у меня была пара предложений из Европы и Китая, но я хотел еще поиграть в России
Форвард "Рубина" Джордже Деспотович прокомментировал подписание контракта с казанским клубом.
Фото: ФК "Рубин"
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