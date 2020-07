Евсеев: "Уфе" надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый

View this post on Instagram

Провели сегодня 2 тренировки. Времени до начала сезона всего ничего, 2 недели. Перерыв маленький. Ситуация необычная, надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый. Работы много, как индивидуальной, так и беговой. Игроки в разном состоянии: кто-то больше играл, кто-то меньше. Кто-то больше будет заниматься восстановлением, а кого-то надо наоборот нагрузить. На вечернем занятии больше работали с мячами. И дальше тоже будем тренироваться в таком цикле: 2 тренировки в день-1, 2-1. Желание работать у игроков больше. Понимают, что за прошлый сезон многие заметно прибавили. Хотят прогрессировать и дальше. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #уфа #евсеев