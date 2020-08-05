В официальном "Твиттере" уфимцы пожелали 19-летнему полузащитнику успешного продолжения карьеры.
Узбекский футболист присоединился к "Уфе" в зимнее трансферное окно, а после 10 матчей перебрался в московский "Спартак".
Ранее из "Уфы" к красно-белым перешел гендиректор Шамиль Газизов. Другой полузащитник команды Даниил Фомин был продан в "Динамо".
"Уфа" сообщила о продаже Урунова в "Спартак"
"Уфа" поблагодарила полузащитника Остона Урунова за совместную работу и сообщила о его переходе в московский "Спартак".
Фото: ФК "Уфа"
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