- Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. В "Спартаке" ему, видимо, предложили более выгодные условия.
По каким причинам не взяли мы? Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Марко очень хотел Кокорина, - цитирует Кикнадзе Sport24.
2 августа 29-летний форвард Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" по схеме "3+1". В прошлом сезоне он провел за "Сочи" 10 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 6 миллионов евро.
Игроком интересовался ряд клубов, в их числе "Локомотив", "Рубин", "Сочи", "Динамо". Ранее форвард допускал, что продолжит карьеру в Санкт-Петербурге, однако затем, как сообщали СМИ, изменил свою позицию, сказав, что желает жить и работать в Москве.
Кикнадзе - о переходе Кокорина: не могли гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос, почему в клуб не перешел нападающий Александр Кокорин.
Фото: ФК "Спартак"
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