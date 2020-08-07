Уремович: думаю, Деспотович быстро адаптируется и поможет "Рубину"

Защитник казанского клуба Филипп Уремович высказался о том, что он по итогам прошлого сезона попал в топ РПЛ сразу по нескольким статистическим показателям.

Фото: ФК "Рубин"