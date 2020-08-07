Уремович: думаю, Деспотович быстро адаптируется и поможет "Рубину"

Защитник казанского клуба Филипп Уремович высказался о том, что он по итогам прошлого сезона попал в топ РПЛ сразу по нескольким статистическим показателям.
Фото: ФК "Рубин"
"Это не только моя заслуга, мы играем командой, и мне помогали партнеры. Если бы я не играл здесь, думаю, такой статистики бы не было. Спасибо команде, спасибо каждому игроку, который помогал на поле", - приводит слова Уремовича пресс-служба "Рубина".

Также футболист высказался о новичке казанского клуба Джордже Деспотовиче.

"Деспотович - хороший парень, хороший нападающий, я думаю, он быстро привыкнет, адаптируется и сможет помочь команде. Думаю, он забьёт много в этом сезоне", - сказал Уремович.

Уремович в прошлом сезоне чемпионата России провел 25 матчей и сделал 1 голевой пас. Также в его активе 12 желтых карточек.

"Рубин" в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Напомним, Деспотович в прошлом сезоне выступал за "Оренбург", но в мае его контракт с клубом истек и серб стал свободным агентом.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уремович Деспотович Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

ЦСКА представил форму на новый сезон 1
Федотов: Кашшаи мог поднять авторитет, но он ставит жирного на Суперкубок России 4
Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" не выкупил у "Интера" Мариу 1
"Ювентус" представил гостевую форму (фото)
Бывший футболист "Химок" Тюнин вошел в тренерский штаб клуба
Уремович: думаю, Деспотович быстро адаптируется и поможет "Рубину"
СМИ: полузащитник "Аргентинос Хуниорс" может перейти в ЦСКА 1
Семин: гегемония "Зенита" есть потому, что идёт правильная работа клуба во всех направлениях 3
Вилков: у судей нет никаких установок, чтобы судить против "Спартака" 28
В матче "Зенит" - "Локомотив" могут отменить дополнительное время в случае ничьи 11
Кикнадзе выразил недовольство календарем будущего сезона РПЛ 10
Экс-игрок сборной Англии Гаскойн отреагировал на каминг-аут своего сына 2
Кикнадзе: позиция многих к ситуации с фарм-клубами довольно жесткая 2
Кикнадзе подтвердил подписание Райковича 3
Кикнадзе - о переходе Кокорина: не могли гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности 11
Кикнадзе - о продаже Миранчука: прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех 4
Шанс на третий трофей «Зенита» и первый кубок Николича. Сезон в России стартует матчем за Суперкубок 5
Дуглас Сантос поделился мнением о чемпионате России 4
"Новый взгляд на мир". Евсеев представил новый образ (фото) 5
Игрок "Зенита" Дуглас Сантос: рассчитываю на место в сборной Бразилии 1
Арбитр Кукуян: с VAR стало работать спокойнее не только нам, но и командам 20
Борис Игнатьев: Урунов напоминает Алексея Миранчука 5
"Крузейро" выплатил долг "Спартаку" за аренду Педро Роши 7
Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме "Спартака"
Жена Зинченко опубликовала фото с регистрации брака 5
Маммана перейдет в "Сочи" в аренду без права выкупа
Болельщики "Уфы" выбрали Беленова лучшим игроком сезона 1
Виллиан подпишет с "Арсеналом" контракт на три года
Терехов прокомментировал свой переход в "Сочи"
Игрок "Зенита" Шамкин опроверг слухи о заболевании коронавирусом 1
Все новости