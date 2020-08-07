"Это не только моя заслуга, мы играем командой, и мне помогали партнеры. Если бы я не играл здесь, думаю, такой статистики бы не было. Спасибо команде, спасибо каждому игроку, который помогал на поле", - приводит слова Уремовича пресс-служба "Рубина".
Также футболист высказался о новичке казанского клуба Джордже Деспотовиче.
"Деспотович - хороший парень, хороший нападающий, я думаю, он быстро привыкнет, адаптируется и сможет помочь команде. Думаю, он забьёт много в этом сезоне", - сказал Уремович.
Уремович в прошлом сезоне чемпионата России провел 25 матчей и сделал 1 голевой пас. Также в его активе 12 желтых карточек.
"Рубин" в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Напомним, Деспотович в прошлом сезоне выступал за "Оренбург", но в мае его контракт с клубом истек и серб стал свободным агентом.
Уремович: думаю, Деспотович быстро адаптируется и поможет "Рубину"
Защитник казанского клуба Филипп Уремович высказался о том, что он по итогам прошлого сезона попал в топ РПЛ сразу по нескольким статистическим показателям.
Фото: ФК "Рубин"
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