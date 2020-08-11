Глушаков: VAR - это какой-то ущерб России и вообще футбола

Полузащитник Денис Глушаков раскритиковал систему видеопомощи арбитра.
Фото: РИА Новости
- ВАР - это какой-то ущерб России и вообще футбола. Затяжки времени, скандалы. Все как хотят, так и судят, у всех свое мнение, - сказал Глушаков в эфире "Матч Премьер".

Напомним, очередной виток судейского скандала в чемпионате России разгорелся 9 августа после матча первого тура нового сезона "Спартак" - "Сочи". Арбитр Василий Казарцев поставил два сомнительных пенальти в ворота красно-белых.

Сегодня, 11 августа, в матче "Рубин" - "Локомотив" судья встречи Сергей Иванов не назначил одиннадцатиметровый удар за фол вратаря красно-зеленых Маринато Гильерме на нападающем хозяев Иване Игнатьеве.

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Теги: Глушаков
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