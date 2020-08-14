- "Ахмат" сейчас выглядит разобранной командой, качественных игроков там не хватает, - отметил Червиченко. - Хорошая команда один из тех стопроцентных моментов, которые имел "Ахмат", точно реализовала бы. Отмененные голы "Спартака"? В первом случае мяч попал в локоть - справедливо не засчитали гол. Во втором - двухметровый офсайд. Думаю, никаких вопросов здесь быть не должно.
Что касается пенальти в ворота "Ахмата", то если бы такой поставили в ворота "Спартака", думаю, мы бы услышали следующий концерт в исполнении всех, кто "топит" за красно-белых. Натянуто, конечно. Вот, им уже ставят такие пенальти. Чего добивались, того и добились.
Но, конечно, по игре "Спартак" был сильнее и должен был выигрывать. И выиграл он, конечно, по делу.
- Во втором тайме был неприятный эпизод, когда защитник "Ахмата" Нижич в результате удара мячом по голове потерял сознание.
- Это игровой момент. Соболев попал в голову. Там метров пять было, но такой удар сильный вышел. Но травмы - составная часть игры, здесь ничего экстраординарного нет, на мой взгляд. Иногда бывает и голова в голову бьются. Ну, два дня тяжело, наверное, придётся, а потом все в порядке будет. Похоже, это сотрясение мозга.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: если бы такой пенальти поставили в ворота "Спартака", мы услышали бы концерт в исполнении всех, кто "топит" за красно-белых
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info поделился мнением о результате игры и ключевых эпизодах в матче РПЛ "Спартак" - "Ахмат" - 2:0.
Фото: Советский Спорт
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