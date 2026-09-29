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Обляков провёл 20-й матч за сборную России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков начал товарищескую встречу сборной России с Ираном в стартовом составе.
РФС
Игра проходит 29 сентября на стадионе "Казань Арена".

Для 28-летнего хавбека этот матч стал 20-м в составе национальной команды. Обляков вошёл в число 87 российских футболистов, которым удалось достичь такой отметки. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Дебют полузащитника за сборную России состоялся 12 ноября 2020 года. Тогда Обляков появился на поле после перерыва в товарищеском матче с Молдавией.

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