Обляков провёл 20-й матч за сборную России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков начал товарищескую встречу сборной России с Ираном в стартовом составе.

РФС

Игра проходит 29 сентября на стадионе "Казань Арена".



Для 28-летнего хавбека этот матч стал 20-м в составе национальной команды. Обляков вошёл в число 87 российских футболистов, которым удалось достичь такой отметки. Об этом сообщает пресс-служба РФС.



Дебют полузащитника за сборную России состоялся 12 ноября 2020 года. Тогда Обляков появился на поле после перерыва в товарищеском матче с Молдавией.