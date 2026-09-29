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Сафонов высказался о состоянии поля в Казани

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил игру национальной команды в товарищеском матче с Ираном, завершившемся победой россиян со счётом 2:0.
Фото: РФС
По словам Сафонова, из-за состояния поля российской команде пришлось чаще использовать длинные передачи.

- Тяжело оценить, лучший ли это матч за время отстранения. По горячим следам тяжело сказать. Мы сто процентов хорошо играли по сопернику. Задача была больше играть низом, но на разминке поняли, что это чревато ошибками, поэтому делали это по возможности. Сегодня было больше длинных мячей, чем рассчитывали. Неплохой первый тайм и матч. Достойный матч и достойный соперник.

Состояние поля? Я все пятки об штангу отбил. Не самое лучшее качество поля. Хотели играть низом. Но кому интересно смотреть на привозы сборной? Старались более прагматично играть, - цитирует Сафонова "СЭ".

В октябре сборная России проведёт два товарищеских матча: 3 октября в Екатеринбурге команда сыграет с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде встретится с Нигерией.

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