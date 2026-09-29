Дубль Головина, страх за оборону и победа сборной России над крепким соперником: как команда Карпина укротила Иран

Перед игрой тренерский штаб столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в центре обороны: выбыли Осипенко и Данилов, а ранее расположение сборной покинули Морозов и Сильянов - в итоге на матч с Ираном появилась пара центральных защитников Дивеев - Мелехин.
Вариант вынужденный, и это сразу дало о себе знать. Но об этом - чуть позже.
При этом в средней линии Карпин выставил максимально боевой состав: в старте появились все ключевые футболисты - Обляков, Кисляк, Батраков, Глушенков и Головин.
Еще одной тренерской задумкой стало решение выпустить на острие Константина Тюкавина вместо более габаритного Александра Соболева.
На бумаге вариант выглядел спорным: Иран - мощная, физически крепкая команда, отлично ведущая борьбу, и форвард, способный выигрывать верховые мячи, казался логичным выбором. Но Карпин сделал ставку именно на Тюкавина, который очень полезен в переходных фазах игры.
Соперник тоже подошел к матчу со своими акцентами: Иран вернулся к схеме с четырьмя защитниками, хотя еще несколько месяцев назад на чемпионате мира действовал с пятью игроками у своих ворот.
Впереди у гостей появились довольно серьезные имена по меркам европейского футбола: Мехди Тареми, экс-нападающий «Интера», участник финала Лиги чемпионов против ПСЖ в сезоне-2024/25, и Сердар Азмун.
Фигура, хорошо знакомая российским болельщикам: почти 10 лет карьеры в России, часть из которых прошла в «Рубине», так что для него матч в Казани был неким возвращением домой.
Серьезный статус соперника подчеркивал и рейтинг ФИФА: на 7 сентября 2026 года иранцы занимали 22-ю строчку (на 12 позиций выше сборной России).
И уже по первым минутам стало ясно, что цифры не лгут: гости выглядели увереннее, регулярно убегали за спины нашим защитникам и заставляли хозяев нервничать.Но именно сборная России открыла счет.
Навязав прессинг на чужой половине поля, наши футболисты поймали соперника на ошибке: Глушенков вывел Батракова на ударную позицию, но Алексей не стал бить сам - экс-полузащитник «Локо» покатил на свободного Головина, который хладнокровно пробил прямо между ног вратарю.
Этот гол стал для Александра десятым в футболке национальной команды, но останавливаться на достигнутом он не собирался: уже через 15 минут Головин оформил дубль, поразив ворота прямым ударом со штрафного.
К перерыву сборная России вела с комфортным преимуществом в два мяча - и это против команды, которая в шаге остановилась от выхода в плей-офф на мундиале.
Во втором тайме Иран попытался переломить ход встречи. После замен игра гостей стала быстрее, мяч чаще оказывался у них, а пара опасных стандартов едва не привела к голу.
Особенно напряженными получились первые 15 минут тайма - гости завладели инициативой и всерьез насели на ворота Сафонова.
Однако на исходе часа игры у соперника словно закончился запас прочности: темп упал, атаки потеряли остроту, и инициатива вновь перешла к команде Валерия Карпина. Правда, превратить свое игровое преимущество в разгром хозяева так и не смогли.
В итоге сборная России провела, вероятно, один из лучших матчей в эпоху «экстравагантных» контрольных матчей при Карпине.
Да, первые минуты обоих таймов явно не задались, а уязвимость в обороне бросалась в глаза. Но команда действовала смело, демонстрируя плотную игру, резкие переходные фазы и умение наказывать за ошибки.
А дубль Головина стал не просто украшением вечера, а символом уверенности, которую сборная смогла показать в противостоянии с солидным соперником.
Фото: РФС