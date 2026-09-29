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Сафонов вышел на седьмое место по количеству "сухих" матчей за сборную России

Вратарь сборной России Матвей Сафонов сохранил свои ворота в неприкосновенности в товарищеской встрече с Ираном.
Фото: РФС
Игра состоялась 29 сентября на "Казань Арене" и завершилась победой российской команды со счётом 2:0.

Для Сафонова этот матч стал девятым в составе национальной команды, в котором он не пропустил. Благодаря этому голкипер поднялся на седьмую строчку в списке вратарей сборной России по числу "сухих" встреч, опередив Юрия Лодыгина, у которого восемь таких матчей.

Лидером рейтинга остаётся Игорь Акинфеев - капитан ЦСКА 48 раз завершал матчи сборной без пропущенных голов.

Источник: пресс-служба сборной России

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