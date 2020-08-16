Сообщается, что вингер уже прошёл медосмотр в московском клубе, противопоказаний выявлено не было. Задержка с подписанием контракта связана с трудностями перемещения между странами.
Напомним, что за "Бордо" Камано выступает с 2016 года. За это время нападающий провёл 113 матчей, в которых забил 25 мячей. Минувший сезон гвинеец долгое время лечился от травмы. Ранее интерес к Камано проявлял "Краснодар".
Источник: телеграм-канал "Слава! — новости футбола".
Комано должен прилететь в Москву для подписания контракта с "Локомотивом" в ближайшие 2 дня
Нападающий "Бордо" Франсуа Камано в ближайшие несколько дней должен прилететь в Москву для подписания контракта с "Локомотивом".
Фото: ФК "Бордо"
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