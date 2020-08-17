Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны итальянских команд, в частности "Ювентуса", "Милана" и "Аталанты".
"При всем моем к нему уважении (а я считаю, что Алексей хороший игрок), ни в Германии, ни в Англии, ни в Италии он хорошего результата не добьется и в итоге только пожалеет о своем решении. К тому же при переезде в Италию должен будет потерять в финансовом плане. Удачи ему в выборе", - цитирует Селюка Sport24.
Напомним, что Алексей Миранчук выступает за основную команду "Локомотива" с 2013 года. В составе "железнодорожников" футболист провёл 176 игр, в которых забил 36 голов. В этом сезоне РПЛ Миранчук дважды отличился за 2 матча.
Селюк: при всём уважении к Миранчуку, за рубежом он хорошего результата не добьется
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в европейский топ-чемпионат.
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