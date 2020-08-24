Председатель правления "Уфы": у "Ростова" не было ни малейших шансов на победу, кроме тех, что им Вилков подарил

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал собственные слова о возможном сняти команды с чемпионата России.
Фото: Sportbox
Мурзагулов жёстко раскритиковал арбитра Михаила Вилкова, который работал на матче 4-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1). Функционер требовал проверить судью на полиграфе. Предложение уже отвергли в РФС.

"Уфа" с 39-й минуты играла в меньшинстве. По мнению Мурзагулова, "Ростов" победил только благодаря благосклонному судейству.

"После такого "слива" о чём ещё можно говорить? У нас не было шансов, потому что любое решение принималось в пользу "Ростова". В чём тогда смысл играть? У нас в команде полное уныние, футболисты смотрят на меня, а мне просто нечего сказать им. И менеджерам тоже. У "Ростова" опасных моментов не было, ни малейших шансов на победу, кроме тех, что им Вилков подарил. "Ростов" плохо играл", - цитирует Мурзагулова "ГорОбзор".

Ранее руководство "Спартака" уже пригрозило снятием с РПЛ. Москвичи остались недовольны судейством в матче первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2). Тогда арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых.

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Теги: Мурзагулов Уфа Ростов
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