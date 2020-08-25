Ранее стало известно, что Соболев не получил вызов из-за конфликта с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.
- Конфликт Соболева и Дзюбы? Соболев задирается, он молодой, ему кажется, что тем самым бросает вызов, но с его стороны это все не корректно выглядело. Не надо все-таки так, он молодой, надо уважать старшего. Зачем ему конфликт внутри сборной? Я считаю, что тренер прав, сказав, что пусть сами разбираются. Если Соболев не поймет, что ему надо позвонить и извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной? - цитирует Орлова Sport24.
Комментатор также подчеркнул, что именно спартаковец должен позвонить капитану сборной, а не наоборот. Орлову понравился тот факт, что Черчесов не скрыл конфликт, а выступил с открытым заявлением.
Напомним, что конфликт между нападающими возник во время матча 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". После одного из эпизодов футболисты сцепились в центре поля, Соболева и Дзюбу пришлось разнимать партнерам по команде. Спартаковец ранее также заявлял, что ему не нравятся сравнения с капитаном сборной.
После 4-х туров Российской Премьер-Лиги на счету Соболева 2 гола. Дзюба, проведя на 1 матч меньше, отметился одним забитым мячом.
Орлов: если Соболев не поймет, что ему надо извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной?
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: Чемпионат
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