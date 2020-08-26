- Шмурнова убрали, убрали бы ещё Черданцева. Можно было бы нормально смотреть... Они же все топят за «Спартак», смотреть тяжело. Если ошибка в пользу «Спартака», сразу кричат: «Да, да, всё правильно!». Если нет, начинают мусолить. Порой бывает ощущение что о «Спартаке» Черданцев нагнетает во время матча больше, чем сам «Спартак» на поле. Смотришь это под такие комментарии, и даже где-то начинаешь и сам верить будто «Спартак» действительно так нагнетает. А потом, пересмотрев тоже самое, но без этого прессинга – и видишь, что «Ротор» то был явно не хуже на поле.
Черданцев весь матч пытался «Ротор» принизить. Повторял, что команда лет 16 отсутствовала в Премьер-Лиге. И повторял он это раз 6 или 8! Достижение «Ротора» только в том, что они просто заявились в РПЛ? Да нет, они играют, они на поле. И моменты у «Ротора» были опаснее, и по опасным моментам команд смотрелась лучше, - цитирует Червиченко корреспондент Rusfootball.info Владислав Щеколдин.
Червиченко: Шмурнова убрали, убрали бы еще Черданцева. Они все топят за "Спартак"
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info раскритиковал работу комментатора Георгия Черданцева на матче красно-белых с «Ротором» (1:0).
Скриншот эфира "Матч ТВ"
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