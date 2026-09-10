Официально: "Динамо" подписало ещё одного легионера

Московское " Динамо " объявило о переходе крайнего полузащитника Жозуэ Казимира.

Фото: ФК "Динамо"

Бело-голубые арендовали футболиста у французского "Осера" до завершения сезона-2026/27. Соглашение предусматривает право последующего выкупа игрока. В составе московской команды Казимир будет выступать под 77-м номером.



Футболист представлял сборную Гаити на чемпионате мира 2026 года.



Напомним, что ранее 10 сентября состав москвичей пополнил чилийский полузащитник Максимилиано Гутьеррес.