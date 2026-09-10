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Официально: "Динамо" подписало ещё одного легионера

Московское "Динамо" объявило о переходе крайнего полузащитника Жозуэ Казимира.
Фото: ФК "Динамо"
Бело-голубые арендовали футболиста у французского "Осера" до завершения сезона-2026/27. Соглашение предусматривает право последующего выкупа игрока. В составе московской команды Казимир будет выступать под 77-м номером.

Футболист представлял сборную Гаити на чемпионате мира 2026 года.

Напомним, что ранее 10 сентября состав москвичей пополнил чилийский полузащитник Максимилиано Гутьеррес.

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