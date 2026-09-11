Губерниев: почему-то я верю в "Локомотив" в матче с "Зенитом"

- Тут надо и тем, и другим доказывать, что у них проблемы носят временный характер. Почему-то я верю в "Локомотив" в этом матче. Мне кажется, "Зенит" сейчас можно обыгрывать. И "Локомотив" может этим воспользоваться, - передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".
Петербуржцы подходят к восьмому туру с 12 очками и занимают пятое место в РПЛ. "Локомотив" заработал шесть баллов и располагается на 13-й позиции. В предыдущем туре москвичи прервали серию без побед, обыграв "Балтику" со счётом 1:0.
Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 12 сентября в Санкт-Петербурге.