Семак обвинил судей в поражении от ЦСКА: на результат повлияли более чем сильно

"Безусловно, судейство внесло свои коррективы в игру, и сейчас руководство занимается этим вопросом: и первым пенальти в наши ворота, когда была рука Абдулкадырова, а ВАР этот момент не показал главному арбитру, и локтем в эпизоде с Мантуаном, и неназначенным пенальти", — заявил Семак.
Наставник петербуржцев подчеркнул, что считает все три момента очевидными.
"Эти три момента для меня и для любого не ангажированного любителя футбола очень просты. На результат матча более чем сильно повлияли действия арбитров", — добавил специалист.
ЦСКА дважды выходил вперед благодаря голам Ивана Облякова — на 45+8-й и 90+8-й минутах. Единственный мяч "Зенита" на 84-й минуте забил Александр Соболев.
Источник: официальный сайт "Зенита"