Семак обвинил судей в поражении от ЦСКА: на результат повлияли более чем сильно

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"Безусловно, судейство внесло свои коррективы в игру, и сейчас руководство занимается этим вопросом: и первым пенальти в наши ворота, когда была рука Абдулкадырова, а ВАР этот момент не показал главному арбитру, и локтем в эпизоде с Мантуаном, и неназначенным пенальти", — заявил Семак.