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Семак обвинил судей в поражении от ЦСКА: на результат повлияли более чем сильно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что ошибки арбитров серьезно повлияли на исход матча с ЦСКА, а руководство петербургского клуба уже занимается этим вопросом.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Зенит" уступил ЦСКА со счетом 1:2 в седьмом туре РПЛ. Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов. Семак выделил сразу три эпизода, решения в которых вызвали у него вопросы.

"Безусловно, судейство внесло свои коррективы в игру, и сейчас руководство занимается этим вопросом: и первым пенальти в наши ворота, когда была рука Абдулкадырова, а ВАР этот момент не показал главному арбитру, и локтем в эпизоде с Мантуаном, и неназначенным пенальти", — заявил Семак.

Наставник петербуржцев подчеркнул, что считает все три момента очевидными.

"Эти три момента для меня и для любого не ангажированного любителя футбола очень просты. На результат матча более чем сильно повлияли действия арбитров", — добавил специалист.

ЦСКА дважды выходил вперед благодаря голам Ивана Облякова — на 45+8-й и 90+8-й минутах. Единственный мяч "Зенита" на 84-й минуте забил Александр Соболев.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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