Сенников: новичкам и молодёжи "Локомотива" пока не хватает мастерства

- "Локомотиву" нужны мастеровитые игроки, как Мостовой. Новичкам и молодёжи пока не хватает мастерства. Не скажу, что Мостовой заменит Батракова как лидер. Нужен такой игрок в центральную зону. Если взять сильного футболиста в центр, то "Локо" сразу поднимется в таблице, - приводит слова Сенникова Metaratings.ru.
Мостовой присоединился к железнодорожникам на правах аренды из "Зенита" до завершения нынешнего сезона. Полузащитник сразу принёс новой команде результат: в дебютной встрече против "Балтики" он забил единственный мяч и помог "Локомотиву" победить со счётом 1:0.
Эта победа стала для москвичей первой в текущем розыгрыше РПЛ. После семи туров "Локомотив" заработал шесть очков и располагается на 13-й строчке.