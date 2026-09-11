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Сенников: новичкам и молодёжи "Локомотива" пока не хватает мастерства

Дмитрий Сенников считает, что появление Андрея Мостового добавило "Локомотиву" необходимого мастерства, однако одного новичка недостаточно для решения проблем команды.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению бывшего футболиста сборной России, москвичам особенно требуется качественное усиление центральной зоны.

- "Локомотиву" нужны мастеровитые игроки, как Мостовой. Новичкам и молодёжи пока не хватает мастерства. Не скажу, что Мостовой заменит Батракова как лидер. Нужен такой игрок в центральную зону. Если взять сильного футболиста в центр, то "Локо" сразу поднимется в таблице, - приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Мостовой присоединился к железнодорожникам на правах аренды из "Зенита" до завершения нынешнего сезона. Полузащитник сразу принёс новой команде результат: в дебютной встрече против "Балтики" он забил единственный мяч и помог "Локомотиву" победить со счётом 1:0.

Эта победа стала для москвичей первой в текущем розыгрыше РПЛ. После семи туров "Локомотив" заработал шесть очков и располагается на 13-й строчке.

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