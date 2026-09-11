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Футболист "Сочи" ответил, может ли Дёгтев закрепиться в "Зените"

Вячеслав Литвинов считает, что Александр Дёгтев в будущем способен закрепиться в воротах "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Защитник "Сочи", ранее выступавший вместе с 21-летним голкипером, высоко оценил его потенциал.

- Очень талантливый молодой вратарь. Перспективы максимальные, потому что у него есть много времени, так что спокойно может и стать основным, - приводит слова Литвинова "Матч ТВ".

Дёгтев перешёл из "Сочи" в петербургский клуб 8 сентября и заключил пятилетний контракт. Однако ближайший сезон воспитанник "Зенита" проведёт в другой команде - 10 сентября "Оренбург" официально объявил об аренде вратаря до конца сезона-2026/27.

За основную команду "Сочи" голкипер провёл 56 матчей. В 13 встречах Дёгтев сохранил ворота в неприкосновенности, а всего пропустил 79 мячей.

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