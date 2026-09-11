Футболист "Сочи" ответил, может ли Дёгтев закрепиться в "Зените"

- Очень талантливый молодой вратарь. Перспективы максимальные, потому что у него есть много времени, так что спокойно может и стать основным, - приводит слова Литвинова "Матч ТВ".
Дёгтев перешёл из "Сочи" в петербургский клуб 8 сентября и заключил пятилетний контракт. Однако ближайший сезон воспитанник "Зенита" проведёт в другой команде - 10 сентября "Оренбург" официально объявил об аренде вратаря до конца сезона-2026/27.
За основную команду "Сочи" голкипер провёл 56 матчей. В 13 встречах Дёгтев сохранил ворота в неприкосновенности, а всего пропустил 79 мячей.