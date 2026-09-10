По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, "Спартак" не смог договориться с грозненским клубом о переходе 24-летнего атакующего полузащитника.
Ранее сообщалось, что красно-белые проявляли серьёзный интерес к футболисту и были близки к заключению сделки. Отмечалось, что сумма трансфера может составить около 650 млн рублей.
Самородов выступает за "Ахмат" с августа 2024 года.
Переход Самородова в "Спартак" сорвался - источник
Максим Самородов останется в "Ахмате".
Фото: ФК "Ахмат"