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Переход Самородова в "Спартак" сорвался - источник

Максим Самородов останется в "Ахмате".
Фото: ФК "Ахмат"
По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, "Спартак" не смог договориться с грозненским клубом о переходе 24-летнего атакующего полузащитника.

Ранее сообщалось, что красно-белые проявляли серьёзный интерес к футболисту и были близки к заключению сделки. Отмечалось, что сумма трансфера может составить около 650 млн рублей.

Самородов выступает за "Ахмат" с августа 2024 года.

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