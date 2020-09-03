— Мы ведем переговоры со "Спартаком" по поводу Резиуана Мирзова. С самим Резиуном я сегодня не общался. Общаемся со "Спартаком". Когда все случится — узнаете, — рассказал Иванов в интервью Sport24.
Ранее стало известно, что Мирзов может провести в "Урале" предстоящий сезон на правах аренды.
27-летний Мирзов выступает за "Спартак" с лета прошлого года. За московский клуб футболист провёл 27 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.
Президент "Урала" подтвердил переговоры со "Спартаком" по Мирзову
Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что клуб ведет переговоры с московским "Спартаком" по аренде полузащитника Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Спартак"
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