Президент "Урала" подтвердил переговоры со "Спартаком" по Мирзову

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что клуб ведет переговоры с московским "Спартаком" по аренде полузащитника Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Спартак"
— Мы ведем переговоры со "Спартаком" по поводу Резиуана Мирзова. С самим Резиуном я сегодня не общался. Общаемся со "Спартаком". Когда все случится — узнаете, — рассказал Иванов в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что Мирзов может провести в "Урале" предстоящий сезон на правах аренды.

27-летний Мирзов выступает за "Спартак" с лета прошлого года. За московский клуб футболист провёл 27 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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Теги: Урал Спартак Мирзов
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