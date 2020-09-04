- Я и не вспомню все обличия Дзюбы: он и зверь, и представитель вселенной Marvel, и Ривалдо. Уже даже не знаю, кто он. Дзюба играл здорово, он большой молодец. Мой рекорд же не 500 лет держится. Хорошо отношусь к голам Дзюбы, пусть забивает - это замечательно, - цитирует Кержакова Sport24.
Встреча России и Сербии в 1-м туре Лиги наций завершилась со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий Артем Дзюба. На счету форварда 26 голов за национальную команду. По этому показателю Дзюба вышел на второе место, догнав Владимира Бесчастных.
Лидирует по числу забитых голов Александр Кержаков - 30.
Команда Станислава Черчесов во 2-м туре встретится с Венгрией. Матч пройдет 6 сентября.
Кержаков: Дзюба и зверь, и представитель вселенной Marvel, и Ривалдо. Не вспомню все его обличия
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о бомбардирских успехах капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Фото: globallookpress.com, Юлия Пучинская/Василий Пономарев
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