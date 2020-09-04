Кержаков: Дзюба и зверь, и представитель вселенной Marvel, и Ривалдо. Не вспомню все его обличия

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о бомбардирских успехах капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Фото: globallookpress.com, Юлия Пучинская/Василий Пономарев
- Я и не вспомню все обличия Дзюбы: он и зверь, и представитель вселенной Marvel, и Ривалдо. Уже даже не знаю, кто он. Дзюба играл здорово, он большой молодец. Мой рекорд же не 500 лет держится. Хорошо отношусь к голам Дзюбы, пусть забивает - это замечательно, - цитирует Кержакова Sport24.

Встреча России и Сербии в 1-м туре Лиги наций завершилась со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий Артем Дзюба. На счету форварда 26 голов за национальную команду. По этому показателю Дзюба вышел на второе место, догнав Владимира Бесчастных.

Лидирует по числу забитых голов Александр Кержаков - 30.

Команда Станислава Черчесов во 2-м туре встретится с Венгрией. Матч пройдет 6 сентября.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кержаков А Дзюба Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России 1
С "Динамо" снят запрет на регистрацию новых игроков
Уткин - о лидерстве "Спартака": иногда на первое место выскакивает прыщ. Он тоже красно-белый 5
Уткин: Соболев допустил глубокую маркетинговую ошибку, извинившись перед Дзюбой 10
Коутиньо вернулся к тренировкам с "Барселоной"
Источник: Миранчук не дебютирует за "Аталанту" до октября, травма оказалась серьезнее 1
Дзюба после Сербии опять сказал про хейтеров. Он должен быть благодарен им и скептикам за свою карьеру 4
Хавбек "Ромы" Перотти может перейти в "Спартак" 1
Кержаков: Дзюба и зверь, и представитель вселенной Marvel, и Ривалдо. Не вспомню все его обличия 3
Геркус: впечатление, что в сборной ребятам играть интереснее, чем в клубах 4
Лопырева: Дзюба - мощь 2
Экс-врач "Спартака" Бутовский: Газизов сделал всё, чтобы я остался, но мне захотелось покинуть зону комфорта
Экс-врач "Спартака" Бутовский - о Шюррле: завершение карьеры не удивило, это читалось по глазам 1
Рассказов может быть арендован тульским "Арсеналом" 3
Агент: у Глушакова есть предложения от клубов второй восьмерки РПЛ 5
Тренер сборной Сербии: разница в готовности команд ощущалась
Зинченко - о голе Швейцарии: ставлю все свои новые поставленные зубы, что бил по воротам 1
Дзюба: Россия хочет выиграть группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть
Черчесов рассказал, почему не заменил Дзюбу в матче с Сербией
Бакаев: мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа сборной 6
"Ривер Плейт" готов продать Карраскаля в ЦСКА 4
Влашич: заменить в сборной Модрича и Ракитича? Мы с Пашаличем готовы взять на себя эту роль 4
Влашич: трансфер - это всегда вариант, я ожидаю этого в ближайшем будущем 2
Вильмар Барриос не хочет оставаться в "Зените" и планирует перейти в "Брайтон" 30
Борис Игнатьев - о победе над командой Сербии: мне больше понравился результат, чем качество игры
Шунин, Ионов и Дзюба - топ, Бакаева спас пенальти, Нойштедтер провалился. Оценки россиян за матч с Сербией 16
Караваев: эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную
Солидное возвращение сборной России – и спустя 10 месяцев команда сохранила свои лучшие качества 7
Черчесов: в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно 1
Дзюба: мой гол? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам 16
Все новости