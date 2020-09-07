"Моя любовь к "Спартаку" — от отца. Начало сезона хорошее, но что там будет дальше — неизвестно. Пока говорить о чемпионских амбициях рано", - сказал Хабиб в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" в нынешнем сезоне набрал в 6 турах 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско в 7-м туре РПЛ сыграют на выезде против ЦСКА. Матч пройдет 13 сентября.
Нурмагомедов: пока говорить о чемпионских амбициях "Спартака" рано
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!