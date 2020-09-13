Несколько дней назад журналист Максим Алланазаров выложил скриншот из приложения службы такси, в котором Градиленко был указан в качестве водителя.
Ранее стало известно, что Градиленко будет комментировать матч ЦСКА - "Спартак" в одном из баров Москвы.
Последним местом работы Градиленко в профессиональном футболе был ФК "Кубань", в котором занимал пост гендиректора. Клуб в итоге обанкротился.
"В интернете много что пишут, знаете, но это фейк. Просто комментариев нет, не хочу оправдываться, хочу обсуждать футбол", — цитирует Градиленко Sport24.
Градиленко назвал "фейком" информацию о том, что он работает водителем такси
Бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Дмитрий Градиленко прокомментировал слухи, согласно которым он работает водителем такси.
Фото: Sportbox
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