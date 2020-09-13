Червиченко: выпустив Кокорина, Тедеско ослабил атаку "Спартака"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" с ЦСКА (1:3) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: ТАСС
"Встреча получилась очень хорошей, многогранной. Начало осталось за "Спартаком", который стартовал просто божественно. Но затем, не знаю почему, то ли сил команда Тедеско потратила очень много на такой старт, то ли через чур уверовала, что дальше всё полетит в сетку ворот Акинфеева, "Спартак" потерял инициативу и вернуться в игру так и не смог. Нужно отметить, что оборона очень плоха и у тех, и у других. Если эти клубы хотят претендовать на чемпионство - в этом вопросе им нужно что-то менять.

Что касается дебюта Кокорина, я всё ещё не понимаю, зачем его взяли. На мой взгляд, когда сегодня была заменена связка Бакаев-Понсе - угроз от "Спартака" в атаке стало гораздо меньше. Сегодня специально решил последить, будет ли хоть одна угроза воротам ЦСКА со стороны постоянно обсуждаемого публикой Кокорина, и как-то ничего не заметил. Получается, выпустив Александра - Тедеско ослабил атаку. И я не могу списать такую игру Кокорина на отсутствие практики, он играл сегодня так же, как всегда, не лучше и не хуже своего уровня, тихо и спокойно, вразвалочку. Я сегодня увидел практически такого же Кокорина, которого видел всегда. И у меня возникает вопрос: стоит ли этот футболист таких денег? Неужели пиар настолько важнее всего остального?" - сказал Червиченко.

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Теги: Червиченко Спартак ЦСКА Кокорин
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