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Дубль Аугусто помог "Зениту" обыграть "Балтику"

"Зенит" одержал победу над "Балтикой" со счётом 3:2 в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
На 30-й минуте Даниил Кондаков вывел петербуржцев вперёд. Во втором тайме Фелипе Аугусто удвоил преимущество гостей, отличившись на 69-й минуте.

На 73-й минуте Илья Кирш сократил отставание "Балтики", однако спустя десять минут Аугусто оформил дубль и сделал счёт 3:1.

В компенсированное время хозяева забили ещё один мяч. На 90+1-й минуте отличился Илья Порохов, установив окончательный результат встречи - 2:3.

"Зенит" набрал 14 очков и досрочно гарантировал себе первое место в группе C Кубка России. "Балтика" с шестью баллами занимает третью строчку.

Путь РПЛ. Группа С. 5 тур

Голы: Кирш, 73, Порохов, 90+1 - Кондаков, 30, Фелипе Аугусто, 69, 83.

"Балтика": Любаков, Варатынов (Муйоколо, 46), Кирш, Муфи (И. Петров, 83), Гассама (Бевеев, 62), Рядно, Мурид (Порохов, 62), Ковач, Беликов, Поспелов, Оффор (Голенков, 62).

"Зенит": Адамов, Караваев (Луис Энрике, 66), Волков (Карпукас, 66), Андраде, Алип (Нино, 46), Вега, Барриос, Кондаков (Левандовский, 89), Мусаев, Джон Джон (Дуглас Сантос, 78), Фелипе Аугусто.

Предупреждения: Гассама, 24, Волков, 60, Ковач, 65.

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