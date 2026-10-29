На 30-й минуте Даниил Кондаков вывел петербуржцев вперёд. Во втором тайме Фелипе Аугусто удвоил преимущество гостей, отличившись на 69-й минуте.
На 73-й минуте Илья Кирш сократил отставание "Балтики", однако спустя десять минут Аугусто оформил дубль и сделал счёт 3:1.
В компенсированное время хозяева забили ещё один мяч. На 90+1-й минуте отличился Илья Порохов, установив окончательный результат встречи - 2:3.
"Зенит" набрал 14 очков и досрочно гарантировал себе первое место в группе C Кубка России. "Балтика" с шестью баллами занимает третью строчку.
Путь РПЛ. Группа С. 5 тур
Голы: Кирш, 73, Порохов, 90+1 - Кондаков, 30, Фелипе Аугусто, 69, 83.
"Балтика": Любаков, Варатынов (Муйоколо, 46), Кирш, Муфи (И. Петров, 83), Гассама (Бевеев, 62), Рядно, Мурид (Порохов, 62), Ковач, Беликов, Поспелов, Оффор (Голенков, 62).
"Зенит": Адамов, Караваев (Луис Энрике, 66), Волков (Карпукас, 66), Андраде, Алип (Нино, 46), Вега, Барриос, Кондаков (Левандовский, 89), Мусаев, Джон Джон (Дуглас Сантос, 78), Фелипе Аугусто.
Предупреждения: Гассама, 24, Волков, 60, Ковач, 65.
Дубль Аугусто помог "Зениту" обыграть "Балтику"
"Зенит" одержал победу над "Балтикой" со счётом 3:2 в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"