Ахметзянов: в текущем сезоне мы ни в одном матче не уступили сопернику по физическим показателям

"В текущем сезоне мы ни в одном матче не уступили сопернику по основным физическим показателям, кроме игры с "Ростовом".Во всех остальных матчах в Кубке и чемпионате мы никому не уступили по физике", - сказал Ахметзянов "Матч ТВ".
"Оренбург" одержал волевую победу над московской "Родиной" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1. Команда Ильдара Ахметзянова уступала по ходу встречи, однако сумела забить два мяча на 74-й и 77-й минутах.
Оренбуржцы набрали 10 очков и досрочно обеспечили выход из группы.