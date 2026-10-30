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Ахметзянов: в текущем сезоне мы ни в одном матче не уступили сопернику по физическим показателям

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов высказался о физическом состоянии своей команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"В текущем сезоне мы ни в одном матче не уступили сопернику по основным физическим показателям, кроме игры с "Ростовом".
Во всех остальных матчах в Кубке и чемпионате мы никому не уступили по физике", - сказал Ахметзянов "Матч ТВ".

"Оренбург" одержал волевую победу над московской "Родиной" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1. Команда Ильдара Ахметзянова уступала по ходу встречи, однако сумела забить два мяча на 74-й и 77-й минутах.

Оренбуржцы набрали 10 очков и досрочно обеспечили выход из группы.

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