Ахметзянов: в текущем сезоне мы ни в одном матче не уступили сопернику по физическим показателям

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов высказался о физическом состоянии своей команды.

Фото: ФК "Оренбург"

"В текущем сезоне мы ни в одном матче не уступили сопернику по основным физическим показателям, кроме игры с "Ростовом".