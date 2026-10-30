По информации TEAMtalk, представители английского клуба просматривали 21-летнего хавбека во время матча Лиги чемпионов против "Лилля" (4:2), в котором Батраков отметился забитым мячом.
В то же время интерес к россиянину проявляет "Барселона". Каталонский клуб рассматривает возможность приобретения полузащитника за сумму отступных, прописанную в его контракте с "Галатасараем".
Размер отступных составляет 50 миллионов фунтов стерлингов. В "Барселоне" считают такую сумму приемлемой, поскольку активация соответствующего пункта позволит избежать торгов с другими претендентами на игрока. Для каталонцев это имеет особое значение на фоне проблем с финансами.
Напомним, Батраков перешёл в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом 2026 года.
"Барселона" рассматривает возможность трансфера Батракова - TEAMtalk
Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков привлёк внимание "Барселоны", которая может составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за российского футболиста.
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