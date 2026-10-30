Кирш высказался о голе в ворота "Зенита"

"Если честно, я делал подачу.Мяч соскочил с ног и получился гол. Это даже не был удар. Просто удачно полетело, а вратарь был не готов", - сказал Кирш "Матч ТВ".
"Зенит" одержал победу над "Балтикой" со счётом 3:2 в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
На 30-й минуте Даниил Кондаков вывел петербуржцев вперёд. Во втором тайме Фелипе Аугусто удвоил преимущество гостей, отличившись на 69-й минуте.
На 73-й минуте Илья Кирш сократил отставание "Балтики", однако спустя десять минут Аугусто оформил дубль и сделал счёт 3:1.
В компенсированное время хозяева забили ещё один мяч. На 90+1-й минуте отличился Илья Порохов, установив окончательный результат встречи - 2:3.
"Балтика" с шестью баллами занимает третью строчку в группе С.