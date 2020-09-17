Об этом сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
"К сожалению, вчера был выявлен ещё один случай коронавируса. В этой ситуации сам "Ротор" осознавал всю сложность ситуации и принял решение не принимать участия в матче", - сказал Прядкин.
Также Прядкин поблагодарил волгоградский клуб за ответственное отношение к сложившейся ситуации.
Сегодня "Ротор" сообщил, что команда не полетит на матч 8-го тура чемпионата России с "Ростовом", который должен был пройти 19 сентября. . В прошлом туре волгоградцы пропустили матч с "Краснодаром" и получили техническое поражение со счетом 0:3. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 2 очка.
Источник: "Р-Спорт"
Прядкин: в "Роторе" выявлен ещё один случай коронавируса
В "Роторе" зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: "Матч ТВ"
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